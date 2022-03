Câmara é contra o fechamento e transferência da EMEI Gente Miúda

Share on Email

A Câmara de Vereadores se posicionou contrária ao fechamento com mudança de prédio da EMEI Gente Miúda, que atende em prédio no centro, próximo à Delegacia de Polícia. O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, diz que são muitas as razões contra a mudança manifestada em abaixo assinado pela comunidade escolar.

A EMEI Gente Miúda é integrada por crianças filhos de trabalhadores das imediações da escola. De acordo com a Moção da Câmara, a EMEI tem as condições para atender as crianças, e que o novo local onde poderá ser transferido- a escola Alexandre Lisboa vai demorar tempo até se adequar para atendimento às crianças.

Os pais também alegaram que o prédio onde seria transferido a escola é em área alagável, passível de ser atingido por enchente.

Anilton Oliveira diz que o abaixo assinado com 1.172 assinaturas deve ser levado em consideração.

A secretaria de educação, Ângela Viera, diz que não passa de boatos. Houve uma conversa de que queriam transformar o Alexandre Lisboa em uma escola modelo de educação infantil. – Nem conversamos com a comunidade escolar e não tem nada oficial e não haverá mudança, porque precisaríamos fazer obra lá e isso não está em projetos, afirma.