Câmara e Instituto Botucatu realizam Sala de Diálogos Ambientais em Alegrete

A dinâmica contou com uma mesa redonda com 9 instituições e órgãos debatendo sobre os temas que abrangem as ações das entidades, proteção de campos nativos, rios e águas, impacto dos defensivos na apicultura, reciclagem, poluição por plásticos, impactos da crise climática e arborização urbana.

O evento foi dividido em dois blocos, sendo que no primeiro o representante de cada entidade explanou sobre suas ações em relação ao meio ambiente local/regional. No segundo bloco, os representantes e demais convidados realizaram um debate sobre as temáticas abordadas.

Clóvis Duarte, pela Associação dos Apicultores de Alegrete, lembrou as mudanças na produção de mel devido as atividades agrícolas no município. Ele defende um diálogo entre produtores de soja e apicultores, já que ambas as atividades são importantes. Duarte lembra que esses produtores não são de Alegrete e cabe aos apicultores conversar com eles quando se instalam em áreas do município explicando os cuidados com os enxames.

– Quando se mata abelhas se atinge a natureza e este trabalho magnífico de polinização e produção de mel um dos melhores alimentos que existe.

Representantes da Fepam explicaram que os licenciamentos para a supressão de campo nativo aqui na Região é feita em grande parte para irrigação pela Fepam, porém segundo os técnicos existem casos que o Município licencia. Para emitir as licenças para supressão de campo nativo para qualquer atividade, a Fepam analisa os cursos hídricos como barragens, rios e banhados, além da fauna, flora do local.

As entidades e órgãos que participaram da Sala de Diálgos Ambientais foram: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Conselho Municipal de Meio Ambiente; Associação dos Apicultores; Instituto Botucatu; Instituto Federal Farroupilha; Unipampa; Movimento Pró-Rio Ibirapuitã e Fepam.

