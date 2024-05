Câmara e Secretaria de Educação debatem melhorias no transporte escolar, merenda, infraestrutura dos polos e outros temas

Na manhã de segunda-feira, 20, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (CIDBES) da Câmara Municipal de Alegrete se reuniu para debater melhorias nos polos educacionais do interior do município, com foco em infraestrutura e qualidade de ensino. O encontro, presidido pelo vereador Itamar Rodriguez e pelo vice-presidente Anilton Oliveira, aconteceu no plenário da Câmara e contou com a presença do Secretário de Educação, Rodrigo Guterres, acompanhado de sua equipe.

A sessão, convocada a pedido da vereadora Fátima Marchezan, teve como principais temas o transporte escolar, o cardápio da merenda, o cronograma das aulas e a manutenção da infraestrutura dos polos educacionais.

Diversas propostas foram apresentadas para aprimorar o transporte dos alunos, incluindo novos investimentos em veículos e revisão das rotas existentes para aumentar a eficiência. A qualidade da alimentação servida nas escolas também foi discutida, com propostas de ajustes no cardápio para melhor atender às necessidades nutricionais dos alunos.

Diretores dos polos educacionais e representantes da comunidade escolar tiveram a oportunidade de expressar suas preocupações e sugestões, especialmente em relação à manutenção dos prédios escolares. Houve consenso sobre a importância de investir na educação e na infraestrutura para as comunidades do interior, assegurando que todos os alunos, independentemente de sua localização, tenham acesso a recursos educacionais de qualidade.

A reunião destacou o compromisso da CIDBES e da Câmara Municipal de Alegrete com a transparência e eficácia na gestão das questões educacionais, reforçando o compromisso com a melhoria contínua da educação e o bem-estar dos estudantes.

Esta iniciativa demonstra a determinação das autoridades locais em promover um ambiente educacional adequado e eficiente, que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos das áreas rurais do município.