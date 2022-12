Câmara encerra ano Legislativo e devolve, sem os estornos, mais de 800 mil à Prefeitura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

São 877.657,00 e com os estornos que ainda vão ser realizados o valor pode chegar a cerca de um milhão. E dos 15 vereadores, oito participaram da sessão.

O presidente que ora entrega o cargo, Anilton Oliveira, falou da forma democrática com que administraram a Câmara com “paredes de vidro” para que pudessesm ver o que se passa neste poder.

Destacou a valorização dos servidores, a escola do Legislativo o aumento da sede com anexo que será feito, lembrando o quanto primam pelo diálogo para que no Plenário e fora dele pudessem fazer grandes eventos e trabalhos, sempre voltados à comunidade.

Veículo é furtado e incendiado em Alegrete

O prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos, representou o Executivo e destacou o bom relacionamento entre os poderes que buscam sempre o bem da comunidade. Lembrou da importância dos servidores que atuam na Casa e são determinantes ao exercício de trabalho de cada vereador.

Bicicleta é furtada no calçadão de Alegrete

O secretário de finanças, José Luis Cáurio, e de Promoção Social, Iara Caferatti Gonçalves participaram do ato, além de representantes da imprensa e órgãos do município.

público no plenário

A posse do novo presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Belmonte (PP) será dia 29 as 18h no plenário Gaspar Cardoso Paines.