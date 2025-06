Câmara entrega parte do seu orçamento à Prefeitura para auxiliar Defesa Civil de Alegrete

A Câmara de Vereadores de Alegrete, representada pelo Presidente vereador Cléo Trindade, fez a entrega no dia 3, da antecipação do duodécimo do orçamento da casa no valor de R$ 100.000,00. O recurso foi adiantado para auxiliar nas ações da Defesa Civil de Alegrete aos afetados pela enchente.

No ato de entrega, estavam presentes o Prefeito Jesse Trindade, o Vice-Prefeito Luciano Belmonte, o Secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio.

Cléo Trindade destacou que o Legislativo está acompanhando atentamente a situação da enchente em Alegrete. Ele reforçou que desde a semana passada colocou à disposição a Casa Legislativa e os carros para auxiliar no que for necessário.

Sobre o duodécimo, foi informado que normalmente o recurso não comprometido no ano legislativo vigente é devolvido ao Executivo no final do ano, e que esta antecipação foi em caráter excepcional em razão das enchentes.

Essa ação da Câmara Municipal de Alegrete reafirma o compromisso do Legislativo em trabalhar para o bem-estar da população, e principalmente, para os mais necessitados.

Com informações da Assessoria de Imprensa da CMA