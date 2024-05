Câmara homenageia morador da Vila Nova que arriscou a vida para recolher pessoas e animais durante a enchente

O plenário da Câmara de Alegrete protagonizou, na sessão do 23, um momento especial de gratidão. O vereador Vagner Fan entregou, junto com os vereadores, uma moção de aplauso a Clisman Acorci, morador da Vila Nova, que se destacou por seus atos solidários durante as recentes enchentes que atingiram parte da comunidade de Alegrete. A casa dele também foi atingida e mesmo assim ele ajudou outras famílias que foram atingidas pela enchente do início de maio no Município.

Clisman, com coragem e altruísmo, arriscou sua vida para salvar crianças, mulheres e cachorros que estavam em perigo nas águas das enchentes do Ibirapuitã. Utilizando um bote, ele navegou pelas águas, garantindo a segurança e o bem-estar de muitos que estavam em situações críticas.

A moção de aplauso foi apresentada com base no artigo 114, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alegrete, e visa reconhecer e honrar o jovem por seu compromisso e bravura inabaláveis. A justificativa da moção ressalta que “a coragem, dedicação e espírito de solidariedade de Clisman são exemplos inspiradores para toda a comunidade, reforçando a importância de ações proativas e altruístas em tempos de adversidade”.