Projeto Mulheres Cidadãs homenageia profissionais de diversos segmentos

Acontece nesta noite (15), às 18h, a sessão solene de outorga do Mérito Legislativo às Mulheres Cidadãs 2023. O evento inserido na programação da 24ª Semana Municipal da Mulher, ocorre no plenário Gaspar Cardoso Paines.

Na manhã desta quarta ocorreu um encontro no Cauzzo Mais e no período da tarde uma mesa redonda a partir das 14h, reúne vários painelistas tendo por público alvo as forças de segurança como Brigada Militar, Polícia Civil, GASEP e GABM.

Já à noite, o tradicional reconhecimento do parlamento alegretense às mulheres que se destacam nos seus respectivos segmentos, o certificado de Mulher Cidadã será conferido conforme indicações de todas as bancadas com representação na Casa. Os segmentos são definidos por sorteio, caracterizando a forma democrática como é conduzida a premiação.

Este ano, seis mulheres serão homenageadas. Joseane Ibaldo, pelo segmento LGBTQIA+ é a indicada do PDT. Ilva Borba Goulart será mais uma vez homenageada pelos Progressistas, desta vez pela sua atuação no segmento da Cultura.

O Partido Verde escolheu Cleusa Maria Moro Zanfonado por sua atuação como liderança religiosa. No empreededorismo, o destaque é Rosimeri Neri, escolhida pela bancada do MDB. O Republicanos escolheu o nome de Liziane Guedes Estivalet, como liderança esportiva. Elena Noetzold Brandolt será a homenageada pelo Partido dos Trabalhadores pela sua atuação política.

Na terça-feira (14), aconteceu a palestra “As Mulheres nas eleições e na política alegretense”. Esse foi o palpitante tema da palestra da professora doutora Paula Vanessa Paz Ribeiro na manhã do dia 24, em atividade que integrou programação da 24ª Semana Municipal da Mulher. A coordenação esteve a cargo do vereador Anilton Oliveira, presidente da Escola do Legislativo, proponente deste espaço.

Na plateia, alunos e alunas das Escolas Murilo Nunes de Oliveira, Polo da Conceição, e Francisco Mafaldo, Polo do Caverá. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente da Câmara, vereador Bispo Ênio, e contou com as presenças das vereadoras Dileusa Alves, procuradora especial da mulher e coordenadora da Semana da Mulher, e Firmina Soares. Também prestigiou a atividade o vereador Itamar Rodriguez e o diretor da Escola do Legislativo, servidor João Cândido.

A trajetória das mulheres na política alegretense, com a crescente ocupação de espaços, foi abordada pela palestrante, com especial destaque às mulheres vereadoras. Duas delas estavam presentes e foram convidadas a ocupar os assentos parlamentares: Lilian Freitas e Vanda Dorneles.

Após a explanação da professora Paula Ribeiro, aconteceu uma rica troca de experiências, com questionamentos e depoimentos os mais diversos. Lugar de mulher é onde ela quiser, principalmente na política.

A Semana Municipal da Mulher teve uma atividade significativa na tarde de terça (14). Quando do lançamento da ONG Nós Acolhemos Vocês, reunindo pessoas que convivem com familiares com o TEA – transtorno do espectro autista, assim como voluntários na causa. A professora Elena Brandolt está à frente desta iniciativa, e a ONG deverá ser formalizada já em abril.

Durante o lançamento, houve relato de experiências de famílias com autistas. “Queremos auxiliar, acompanhar e orientar as famílias, sendo mais um elo na rede de acolhimento. Também agilizar receitas médicas, providenciar alimentação se necessário for, para famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social, entre outras tantas ações “, destacou a professora Elena.

O nome Nós Acolhemos Vocês foi uma sugestão da neuropsicopedagoga clínica Regina Menna, ainda nas reuniões de planejamento da Semana da Mulher. Regina fez uma importante explanação dos sintomas dos (as) portadores de autismo, alertando sobre a importância do diagnóstico de identificar esses sintomas o quanto antes. A neuropsicopedagoga revelou que há em Alegrete um grande número de autistas, que surpreende inclusive profissionais de outros centros.

O CIEP Dr Romário disponibilizou uma sala na escola para a nova ONG e esteve representado no lançamento pela professora Cibele Saldanha.

A vereadora Dileusa Alves, coordenadora da 24ª Semana Municipal da Mulher, abriu os trabalhos. Estiveram presentes os vereadores Anilton Oliveira, Itamar Rodriguez e Fábio Perez, este com familiares com o transtorno do espectro autista. O vereador deu importante depoimento. O vereador Bispo Ênio representou a mesa diretora. As manifestações foram de apoio absoluto à iniciativa da professora Elena.

O lançamento da ONG encerrou com a entrega de certificados e a certeza de que uma ideia generosa se tornará realidade.

Fotos: reprodução