Câmara mantém veto à anistia do IPTU e aprova projetos sobre medicamentos e saúde

Na noite da última segunda-feira (09), a Câmara Municipal de Alegrete realizou a 65ª Sessão Ordinária, com a análise de 15 matérias na Ordem do Dia. A pauta reuniu veto do Poder Executivo, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF), projetos de lei, emendas, requerimento, moções de apoio e votos congratulatórios.

Veto do Executivo

A pauta de votação começou com a análise do Veto Total ao Projeto de Lei nº 0080/2025, de autoria do vereador Eder Fioravante. A proposta prevê a anistia e a remissão de débitos tributários municipais e de dívidas ativas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Como o prazo de tramitação do veto havia terminado, a matéria teve prioridade na Ordem do Dia.

Na justificativa, o Poder Executivo apontou que o projeto não apresenta estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nem demonstra compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as metas fiscais. Também destacou a ausência de medidas de compensação, entre outros pontos.

Durante a discussão, o autor da proposta, vereador Eder Fioravante, defendeu a constitucionalidade do projeto e manifestou-se pela rejeição do veto. Na votação, porém, o veto foi mantido por 11 votos favoráveis e três contrários.

Parecer contrário da CLJRF

Na sequência, os vereadores analisaram o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF) à tramitação do Projeto de Lei nº 0068/2026, de autoria da vereadora Carol Figueiredo.

A proposta institui o Programa Municipal do Empreendedor Atípico, com o objetivo de oferecer apoio, capacitação e incentivo a trabalhadores autônomos e empreendedores que enfrentam dificuldades para se enquadrar no regime tradicional do Microempreendedor Individual (MEI).

A CLJRF apontou a necessidade de adequações na técnica legislativa e de retirada de dispositivos que poderiam interferir na organização administrativa do Poder Executivo.

Em votação, o parecer contrário foi rejeitado por unanimidade, permitindo que o projeto siga sua tramitação na Câmara.

Projetos aprovados

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei nº 0033/2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Soluções e Desafios Tecnológicos “Inovatec Alegrete”.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 0072/2026, de autoria do vereador Joceli Oviedo da Silva, que denomina de Quadra Esportiva Pablo Marzullo o espaço esportivo localizado na Rua Fernando Ribeiro Charão, no bairro Sepé Tiaraju.

Outro projeto aprovado, também de autoria do vereador Joceli Oviedo da Silva, foi o PL nº 0076/2026, que estabelece medidas de transparência e divulgação dos medicamentos disponibilizados pela Farmácia Municipal e pelas unidades públicas de saúde.

Ainda durante a sessão, foi aprovada a concessão de Espaço Regimental à Corsan, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para apresentação de informações e esclarecimentos aos vereadores.

Moções de apoio ao IFFar

Durante a sessão, os vereadores aprovaram duas Moções de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar).

As manifestações apoiam a criação de dois cursos de mestrado profissional: um em Ciências Ambientais e Sistemas Produtivos, no Campus Panambi, e outro em Ensino e Tecnologias, com sede e coordenação no Campus Alegrete.

Homenagens e votos congratulatórios

A sessão também foi marcada pelo reconhecimento às conquistas de representantes do município, por meio da aprovação de Votos Congratulatórios.

As homenagens contemplaram Maira Luiza, que conquistou o segundo lugar no Campeonato Estadual da FEBARGS; a Banda Mirim do Honório Lemos, pelo primeiro lugar; e a Banda Musical, pelo terceiro lugar no Festival de Bandas e Fanfarras.

Projetos com votação adiada

Entre as matérias analisadas na Ordem do Dia esteve o Projeto de Lei nº 0070/2026, de autoria da vereadora Patty Bronze. A proposta autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, contratos ou parcerias com farmácias e drogarias privadas para fornecer medicamentos gratuitamente à população quando houver falta comprovada desses produtos na rede pública municipal de saúde.

Durante a discussão, foi apresentado pedido de vista ao projeto e às emendas, com a justificativa de possibilitar a inclusão de novas alterações na proposta.

Outro desdobramento ocorreu na análise do Projeto de Lei nº 0073/2026, de autoria do vereador Leandro Meneghetti. A matéria institui o Programa Municipal de Revitalização e Adoção de Espaços Públicos e teve sua votação adiada por três sessões.

A 65ª Sessão Ordinária reuniu diferentes pautas de interesse da comunidade, envolvendo iniciativas nas áreas de inovação, saúde, educação, empreendedorismo, esporte e valorização de talentos locais.

Redação: Ingrid Matte – Imprensa/CMA

Imagens: Camila Leal – Comunicação/CMA