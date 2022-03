Câmara organiza comitiva para audiência pública em Porto Alegre em defesa da Vara do Trabalho

Depois da estada do presidente do TRT 4, Dr Francisco Rossal de Araújo, aqui na cidade em que esteve com a OAB, advogados, vereadores, secretário municipais, empregadores falando de sua postura e luta para manter a Vara do Trabalho no município, a Câmara organiza um outro ato.

Desta vez, segundo o presidente do Legislativo, Anilton Gonçalves Oliveira, está sendo organizanda uma comitiva de Alegrete para participar de uma audiência pública dia 4 de abril na Assembleia Legislativa do RS. O objetivo é levar todas as lideranças do Município para que juntos lutem pela permanência do serviço aqui em Alegrete.

A Resolução Federal 296 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho elencou nove varas do trabalho do RS, dentre as quais a de Alegrete para que sejam fechadas, diante do reduzido número de processos.

Esses dados foram baseados no movimento da pandemia, quando todos os serviços foram reduzidos ou praticamente pararam.

Uma das alternativas, conforme o presidente do TRT, seria a Vara daqui auxiliar em trabalhos, online, as de maior movimento

O novo prédio da Vara foi entregue em outubro de 2021 e teve um investimento de mais de 2 milhões de reais.