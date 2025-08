Câmara prestigia posse da nova diretoria da ULFRO

A solenidade foi realizada na Câmara de Vereadores de Manoel Viana, reunindo parlamentares de onze cidades.

O Legislativo alegretense foi representado pelo presidente, vereador Cléo Trindade, pela vereadora Firmina Soares, pelo vereador Rudi Pinto e pela assessoria do vereador Gilmar Martins. A cerimonia de posse contou com a presença do deputado federal Afonso Motta.



O presidente da Câmara de Alegrete expressou em seu discurso a honra de participar da posse da ULFRO como chefe da Casa Legislativa. Afirmou que o Poder Legislativo de uma cidade é essencial, pois representa a sociedade, e defendeu a representação política da região na Câmara de Deputados.

A nova diretoria da entidade empossada foi constituída pelo presidente Mario Augusto Teixeira, pelo 1º vice-presidente José Cesar Escobar Silveira, pela 2ª vice-presidente Firmina Soares, pelo 1º secretário Tiago de Menezes Vieira, e pelo 2º secretário Leandro Silva Andrades, além da tesouraria e conselho fiscal.

A vereadora Firmina Soares, representando Alegrete na ULFRO, manifestou seu contentamento em fazer parte mais uma vez da diretoria da entidade que luta pelo desenvolvimento da região.

A ULFRO existe há 50 anos e representa treze cidades da região: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel, Sant’ ana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja, Vila Nova do Sul e Uruguaiana.

“Somando os Legislativos, somos 153 vereadores, temos um peso político muito grande. A ULFRO é uma unidade única que trabalha para o melhor da nossa região”, registrou o presidente da entidade.

Fotos e Fonte: assessoria CMA