Câmara promove audiência pública sobre metas fiscais da prefeitura nesta terça-feira

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, da Câmara, realiza audiência pública sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. O evento acontece nesta terça-feira (28), às 09h, no Plenário Gaspar Cardoso Paines, localizado na Rua Vasco Alves, 125, Centro.

Os trabalhos podem ser apreciados pela comunidade e para facilitar o acesso e garantir a participação de todos os interessados, a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara. “Essa é uma oportunidade importante para que os cidadãos acompanhem de perto a gestão fiscal do município”, destaca o convite.

O quê: Audiência Pública sobre Metas Fiscais da prefeitura

Quando: 28 de maio de 2024, 09h

Aonde: Plenário Gaspar Cardoso Paines, Rua Vasco Alves, 125, Centro, Alegrete-RS

Transmissão ao vivo: TV Câmara