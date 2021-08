Câmara quer ouvir Prefeito e Vice sobre decreto que normatiza funcionamento do comércio noturno

Share on Email

A Câmara Municipal realizou, na manhã da última quinta-feira, a segunda reunião ordinária do segundo semestre do ano, sob a presidência da vereadora Firmina Soares e secretaria do vereador João Leivas.

O trabalho mais debatido foi de autoria do vereador Vagner Fan, solicitando que sejam convidados o prefeito Márcio Amaral ou vice-prefeito Jesse Trindade e o pedido de convocação do secretário de Administração do Município para que compareçam na Casa a fim de prestar informações sobre o decreto 492 que altera o decreto 320/2021.

Esse decreto determina que as modalidades de atendimento Take away (pegue e leve) e Drive-thru serão permitidas até às 20h para os restaurantes, lanchonetes, lancherias, sorveterias e bares. Após este horário será permitido o atendimento na forma de delivery.

Durante a discussão da matéria, vereadores arguiram problemas de elaboração, defeitos graves na sua elaboração e uma crítica à redação que contem expressões em língua estrangeira, como citou o vereador Anilton Oliveira.

O vereador João Monteiro disse ser importantíssima a proposição porque “precisamos ter respostas , precisamos ser impositivos, questionadores”.

Para o vereador progressista é preciso parar de entender que haja dois órgãos em litígio, o que não e nem deve ser. A vinda do secretário será pertinente, o público precisa ter um melhor entendimento, disse a vereadora Dileusa Alves. Um decreto de difícil compreensão, definiu o vereador Itamar Rodriguez colocando que para sua interpretação tem de fazer um curso de inglês, numa referência aos termos Drive-thru, take Away e Delivery.

O vereador Fábio Bocão não deixou de criticar com humor “por favor, onde fica esse Drive-Thru ? E completou : quem está do outro lado dessa história é o comerciante que depende do trabalho, precisa sobreviver e o prefeito, com certeza, vai dar uma mão para melhorar.

O decreto, além da terminologia da redação, não é justo, apontou o vereador Glênio Bolsson, citando exemplos da disparidade. Para o vereador autor da matéria, Vagner Fan, o decreto tem redação dúbia e é preciso saber qual o entendimento da prefeitura.

O Vereador Ênio pontuou: cobramos mais clareza, como a questão dos 40 por cento de ocupação. O vereador Cléo Trindade disse da certeza da relevância do tema. O Executivo estando presente na Casa, não deixará de responder a esses questionamentos. O líder da bancada do MDB, João Leivas, esclareceu que o secretário, comparecendo na Casa, regimentalmente vai falar do tema específico da convocação. Posto em votação, o trabalho foi aprovado por 14 votos.

Foto e Fonte: assessoria da CMA