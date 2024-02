Câmara realiza primeira sessão ordinária do ano

Share on Email

Depois de dois meses de recesso, inciado em 15 de dezembro, o trabalho com a realização de sessões ordinárais na Câmara de Vereadores reiniciou nesta quinta-feira (15). Com a presença de todos os vereadores, a primeira sessão ordinária de 2024 contou com a presença dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Exército.

O presidente Moisés Fontoura (PDT), junto a mesa diretora conduziu a reabertura dos trabalhos que teve, basicamente, requerimentos de vereadores em relação a melhorias em bairros e votos congratulatórios. Todos os servidores da casa, assim como os assessores retornaram efetivamente ao trabalho.

Importante lembrar que durante o recesso, os gabinetes permaneceram abertos e os vereadores realizaram atividades fora da casa. Ainda neste período, houve três sessões extraordinárias a pedido do Executivo para votar demandas importantes à comunidade.

Com foto da Assessoria de Comunicação da Câmara