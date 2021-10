Share on Email

O Guarda Municipal Nilso Veiga Anacleto, e o açougueiro Juliano Xavier Saldanha salvaram a jovem que estava na Ponte Borges de Medeiros e iria cometer uma ato contra a própria vida.

Câmara reconhece ato de bravura de dois cidadãos que salvaram jovem na Ponte

O ato de bravura e empatia foi no último dia 2 de outubro. Para o vereador autor do voto de aplauso, “é importante reconhecer o ato de bravura desses cidadãos que arriscaram suas vidas pelo próximo e esses sim são os verdadeiro heróis do nosso dia a dia”.

O vereador fez a entrega de certificado de seu gabinete aos homenageados em ato simples, mas carregado de simbolismo e reconhecimento ao gesto de coragem e atitude.

Para o funcionário público, Nilso Anacleto, a homenagem o emocionou, mas salienta que o momento em que agiu para salvar a vida da menina, juntamente com Juliano, não pensou em nada, teve uma grande força que nem sabe descrever sensação de dever cumprido” ponderou.

Juliano disse que também ficou comovido com a homenagem do vereador Vagner Fan. “Na hora fiquei sem palavras, que pudessem descrever o que senti. Mas na hora que vi aquela jovem e pressenti que ela iria se jogar, a reação foi muito forte e consegui segurá-la pela perna” – completou.

