Câmara se transforma em centro de doações para as vítimas da enchente em Alegrete

A partir desta quinta-feira (02), a Câmara de Alegrete tornou-se mais um ponto de arrecadação para ajudar as vítimas das recentes enchentes e chuvas intensas que castigaram o município. A iniciativa busca amparar os moradores mais afetados, que enfrentam agora as duras consequências do desastre natural.

A campanha de arrecadação está recebendo itens essenciais como alimentos não perecíveis, leite, água potável, materiais de higiene pessoal, fraldas, calçados e cobertores. A Câmara enfatiza a importância de cada contribuição, pois pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida de muitas famílias desalojadas.

Os cidadãos interessados em ajudar podem levar suas doações diretamente à Câmara, que estará recebendo os itens. Segundo apurou a reportagem junto ao colegiado de vereadores a mobilização representa uma ponte de esperança para aqueles que agora dependem da generosidade para reconstruir suas vidas. “O momento é de união e solidariedade. A Câmara convida todos que estão em condições de ajudar a se unirem a esta causa nobre, contribuindo como puderem”, pontuou o presidente do Legislativo Moisés Fontoura. A Câmara está localizada na Rua Vasco Alves 125 no Centro da cidade e o horário para arrecadação no turno da manhã é das 7h30min até às 13h30min. No período da tarde funciona das 14h até às 18h.