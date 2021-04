Câmara, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e UABA unidas contra a fome

Compartilhe















A iniciativa do projeto nasceu no gabinete do vereador Jaime Duarte, ganhou o apoio da Câmara e a proposta foi ampliada com a participação da UABA e a Secretaria de promoção e Desenvolvimento Social da Prefeitura. O nome do projeto é sugestivo, Unidos Contra a Fome, porque somente com união e solidariedade voluntária será possível buscar o objetivo principal de arrecadar gêneros alimentícios não perecíveis para chegar na mesa de famílias que tanto precisam.

Conforme explica o vereador Jaime Duarte/Republicanos, a campanha representa um gesto de solidariedade das pessoas que têm condições de ajudar em favor de famílias que, devido ao coronavírus, perderam o emprego ou cessaram sua atividade comercial e agora enfrentam dificuldades para garantir a comida na mesa. “Gestos simples de pessoas voluntárias fazem toda a diferença”, enfatizou o vereador.

O funcionamento da campanha será da seguinte forma: as pessoas que vão se vacinar serão convidadas a colaborarem com um quilo de alimento ou material de higiene. Em cada local de vacinação haverá um ponto de coleta. A campanha será estendida também no âmbito dos supermercados. Haverá um dia a ser ainda definido para a realização de um intenso trabalho de campo a cargo da equipe do gabinete do vereador Jaime para a arrecadação dos alimentos.

Na próxima segunda-feira, no salão azul do Centro Administrativo, às 8h15min, ocorrerá o lançamento oficial da campanha com a participação das instituições envolvidas. A Câmara dará apoio em divulgação enquanto que a Assistência Social da Secretária Iara Caferati vai se encarregar do recebimento das doações e posteriormente a distribuição que será feita Juntamente com a UABA, para famílias de baixa renda mediante cadastro em cada comunidade de bairro.

Alair Almeida – Assessoria da Câmara