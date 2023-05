Câmara também se empenha por concurso público em Alegrete

As deficiências de servidores municipais em setores da Prefeitura e na Câmara de Vereadores é um dos assuntos que envolve a gestão do presidente Luciano Belmonte. Ele disse que existe uma equipe na Câmara que já está listando as principais necessidades de cargos para enviar à Prefeitura que tem o objetivo de fazer concurso público para várias funções ainda neste ano de 2023. A Secretaria de Administração, com apoio das demais do Governo será responsável por fazer o edital do certame.

Dentre os cargos que estão com deficiência de pessoal, contou um representante dos servidores municipais estão motoristas, serventes, guardas municipais, mas a previsão é de que se o concurso for realizado, com previsão para o segundo semestre desse ano, contemple o provimento de vários cargos municipais. Um das funções que, certamente, terá concurso público é o de Guarda Municipal.