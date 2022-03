Câmara vai entrar com ação na Justiça contra assinatura do aditivo da CORSAN

De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Anilton Oliveira, a decisão da mesa é de que a Casa vai entrar com uma ação civil pública contra a Prefeitura para tentar anular o ato de assinatura do aditivo. Explica que houve supressão de instância e a Câmara não deliberou sobre esse assunto, conforme o previsto nos artigos 31 e 62 da Lei Orgânica do Município que diz que a assinatura de contrato como este deve passar pela Câmara.

O vereador lembrou que em audiência pública, ocorrida em fevereiro, sobre a privatização da Corsan, o Procurador do Município falou que o Executivo teria retorno se assinasse o aditivo com recursos para asfaltar a entrada do aeroporto a ligação da Avenida Ibicuí até a RS/ 377, dentre outros. O aditivo é um dos trâmites de todo o processo de privatização que prevê que a CORSAN será vendida à empresa privada em contrato de 40 anos (podendo ser prorrogável) e que de acordo com, Jader Mayer da Silva, é uma carta no escuro com um tempo desses, alerta o servidor da Companhia.

A palavra do Prefeito

O prefeito Márcio Amaral disse que tinha algumas opções além de assinar o aditivo ao contrato: municipalização (a prefeitura poderia assumir todos os serviços da gestão da água), autarquia (sociedade mista junto de alguma empresa) ou concessão à iniciativa privada (outorga para alguma empresa explorar o serviço de água). -Esta última possibilidade a exemplo de Uruguaiana e São Gabriel, certamente viraria um embate judicial por longos anos, pondera.

Ele disse que tudo foi feito dentro da lei. E de acordo com a legislação, a cobertura do abastecimento de água e de esgotamento sanitário tem metas a serem atingidas. -Se não assinássemos o “aditivo” correríamos o risco da CORSAN não seguir fazendo os investimentos previstos em contrato.

Então, depois de muito discutirmos e, é bom que saibam, também éramos contrários à venda de ações assim como propôs o Governo do Estado (vender 70%), já que poderia comercializar 49% e ficar como majoritário. – Mas, repito, isso é assunto superado. A Assembleia Legislativa já autorizou. Os prefeitos não podem fazer nada”.

Ela pensa que a resolução dos problemas que mais afetam as pessoas começa com o diálogo e disposição das partes, se não tivesse assinado o “aditivo” a partir do mês de abril, com o contrato precário, não teríamos a garantia da manutenção da tarifa social para famílias carentes, que chega a quase 400 em Alegrete.

Atesta que qualquer que fosse a decisão, estaria sendo criticado, pois o grande problema hoje é o embate político, porque o interesse das pessoas fica em segundo plano. Amaral lembra que nove dos 10 maiores municípios clientes da Corsan assinaram o “aditivo”, dentre eles Canoas, Santa Maria, Passo Fundo, Gravataí, Rio Grande, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Bento Gonçalves. Mas ninguém fala nisso. “Às vezes, as pessoas enxergam somente o ângulo que desejam ver”.

Foto de Arquivo