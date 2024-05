Camarotes são pichados e estão envoltos no matagal; uma ação do MP e uma CPI da Câmara estão em andamento

Para a construção dos módulos, a Prefeitura liberou, na época, 700 mil reais para a Assercal. A obra não foi concluída em tempo hábil para a festa fora de época, realizada em março daquele ano, e muitos módulos apresentaram rachaduras, com uma parte desabando.

No âmbito do Ministério Público, tramita na Promotoria de Justiça Especializada um inquérito civil destinado a apurar a malversação de verbas públicas na realização do Carnaval de Rua de Alegrete de 2023, em prejuízo ao Erário Municipal. O procedimento foi instaurado em 08 de fevereiro de 2023, quando as obras ainda estavam em andamento.

A investigação, por sua vez, tramita em caráter sigiloso, visando não frustrar o processo investigatório, e ainda depende de novas diligências para sua conclusão.

Dessa investigação, adveio o ajuizamento de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova em 19 de dezembro de 2023, visando à realização de perícia técnica em engenharia civil no local, a fim de atestar suas atuais condições e a possibilidade de reaproveitamento de forma a não expor a comunidade a riscos.

No curso da citada ação, as intervenções no local ficaram suspensas de 03 de janeiro a 10 de fevereiro, quando a liminar foi revogada em razão da apresentação do laudo técnico pelo perito nomeado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegrete, o qual, entretanto, ainda aguarda complementação. Inexiste, portanto, impeditivo legal ou jurídico à retomada das obras, desde que apresentados os respectivos projetos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Alegrete.

Conforme repassado pelo Promotor de Justiça, atualmente em substituição na Promotoria de Justiça Especializada e responsável pela investigação, após sua finalização será realizada uma coletiva de imprensa para esclarecimento à comunidade local acerca das conclusões e providências adotadas.

A pedido do vereador Itamar Rodriguez, foi aberta a CPI do Carnaval, na Câmara de Vereadores, para apurar se houve ou não irregularidades na obra dos camarotes do Carnaval de 2023. Essa investigação foi protocolada em março passado. O trabalho continua com a Comissão presidida pelo vereador Cléo Trindade, com as oitivas, sempre às segundas-feiras, das pessoas envolvidas na construção, que acabou sendo abandonada porque não oferecia segurança ao público.

Cléo Trindade informa que já ouviram cinco pessoas, incluindo dois engenheiros, mas não podem adiantar sobre a decisão até que todos sejam ouvidos. Após essas oitivas, ele diz que o relator da Comissão de Inquérito, vereador Itamar Rodriguez, vai fazer o relato que será entregue ao presidente e vice dos trabalhos. O próximo passo será entregar o documento ao setor jurídico da Câmara de Vereadores, que analisará tudo e emitirá um parecer sobre o que foi apurado. A CPI dos Camarotes tem prazo de 90 dias para a entrega de todo o relatório, prevista para o final de junho.

A CPI deve apurar as responsabilidades do Executivo Municipal quanto ao uso de recursos públicos destinados à execução do Carnaval de 2023, autorizados nas Leis N° 6552, de 01 de novembro de 2022, e N° 6613, de 07 de março de 2023. Elucidar esses fatos e trazer transparência no uso dos recursos públicos é de relevante interesse para o conhecimento da população, salienta Itamar Rodriguez.