Camelôs terão 30 dias para retirada de bancas fechadas em Alegrete

Uma reunião realizada no dia 26, na Prefeitura, contou com a presença de representantes da Associação dos Camelôs, do prefeito Jesse Trindade, do vereador Éder Fioravante, do advogado da categoria, Anilton Oliveira, e do procurador do município, Paulo Faraco.

Segundo o vereador Éder, o encontro teve como objetivo dar ciência do processo de remoção das bancas do local. Os camelôs passam agora a ser representados por uma Associação e será marcada uma audiência de conciliação no Judiciário.

O prefeito Jesse Trindade informou que existe, desde 2014, um processo em tramitação na Justiça, sem que até então houvesse uma definição. Desta vez, após ampla conversa, ficou decidido que as bancas fechadas deverão ser retiradas no prazo de 30 dias. “Foi definido que aquele não é mais o local adequado para os camelôs, e juntos vamos buscar e definir um novo espaço para eles em Alegrete”, destacou.

Já a retirada das demais bancas terá um prazo maior, até que seja encontrado um local definitivo para os trabalhadores.