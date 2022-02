Câmera flagra momento em que motorista foge após bater em carro estacionado em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de um carro fugiu após bater em um veículo, que estava estacionado, na rua Mariz e Barros, em Alegrete.

Alegretense desponta para música sertaneja em SC

O caso aconteceu na madrugada do último dia 6 por volta das 2h49min. As imagens mostram que o motorista, de um Focus branco, bateu no Corsa e seguiu em direção a Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Após a batida, o veículo estacionado ficou com danos consideráveis. Os proprietários lamentam que o motorista não tenha parado para tentar resolver o problema. De acordo com eles, o eixo quebrou e, devido ao veículo estar engatado, também, ocorreu avarias na caixa de marcha, assim como, a parte externa que ficou com a lateral arranhada.

Por esse motivo, eles estão com as gravações e o número da placa. “Vamos disponibilizar os contatos( 55 98453-8985 ou 55 999469906) para que o motorista entre em contato, caso contrário, vamos buscar nossos direitos” – destacaram.

Os proprietários também ressaltam que as pessoas podem ligar, denunciando, pois a identidade será mantida em sigilo. “Compartilhem para que possamos chegar até o responsável” – acrescentam.