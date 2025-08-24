Câmeras de monitoramento auxiliam em duas ações rápidas de segurança em Alegrete

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio do CIOSP Alegrete, em parceria com a Brigada Militar e a Polícia Civil, atuou em duas ocorrências registradas entre a noite e a madrugada de ontem. As ações demonstram a importância do sistema de videomonitoramento na prevenção e repressão de delitos na cidade.

Acidente na Avenida Charrua

A primeira ocorrência foi registrada quando as câmeras identificaram um veículo que perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma residência, na Avenida Charrua.

As imagens foram repassadas imediatamente para a Brigada Militar e a Polícia Civil, que conseguiram identificar o carro e seu proprietário.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista entrou em contato com o morador e se comprometeu a ressarcir os danos materiais causados.

Furto de câmera na Capis

Na segunda ocorrência, o sistema de monitoramento flagrou uma atividade suspeita nas proximidades da Capis.

As imagens mostraram um indivíduo, já reincidente por furtos, subtraindo novamente uma câmera de vigilância instalada no local.

Rapidamente, a Brigada Militar foi acionada, efetuou a prisão em flagrante e encaminhou o homem à Delegacia de Polícia.

Segurança integrada

Em nota, a Secretaria destacou que o trabalho conjunto entre CIOSP, Brigada Militar e Polícia Civil tem garantido respostas rápidas às situações registradas, reforçando a segurança pública em Alegrete.

“Seguimos trabalhando a segurança pública de forma integrada”, reforçou a pasta.