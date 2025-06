Camila Silveira é a Escola de Dança Ballerina nos palcos do mundo

Com apenas 2 anos de idade, ambientada aos sons dos mais nobres clássicos, a pequena menina um dia surpreendeu sua mãe ao entrar em uma das aulas, toda vestida de azul, a cor que caracteriza a Ballerina. Desde então, a rotina e a dedicação têm sido constantes na vida de Camila, que fez da sua vida um bailado, coreografado com dedicação aliado ao seu talento.

Aos 9 anos de idade, os palcos dos festivais se iluminaram para os pequenos mas precisos passos que, desde então, grifaram o nome de Alegrete e da Escola Azul por onde a pequena notável Camila dançava. E, assim um repertório de conquistas passaram a constituir a carreira desta, que foi a primeira alegretense a conquistar medalhas em concursos de danças ao estrear no antigo Prêmio Sogipa para Dança. Depois deste primeiro concurso, nada segurava mais a Camilinha, assim reconhecida por sua legião de admiradores.

Camila foi finalista do Festival Internacional de Dança em Brasília em 1996 e em 2002. Primeira alegretense a ser selecionada para o Festival de Joinville e, no Bento em Dança colecionou importantes títulos como Bailarina Revelação e Melhor Bailarina em 2002.

A paixão pela dança levou Camila a avançar fronteiras e, com 11 anos de idade, na capital Argentina, Camila ingressou no Teatro Colón, onde fez aulas com os mais renomados maestros argentinos e ingressou na Companhia de Dança Sub 16 do famoso bailarino Julio Bocca.

Santigo do Chile também fez parte da rota artística da bailarina, onde participou da Escola do Teatro Municipal de Santiago-Chile. Lá, estreou no Ballet Quebra Nozes e na ópera La traviatta.

Com esta trajetória Camila tomou importante decisão: levar a Ballerina para capital, onde há 10 anos dirige, coreografa e ministra aulas. Nesta nova caminhada a jovem professora tem revelado muitos talentos, frutos do seu trabalho e, recentemente, na Itália, conquistou os maiores prêmios em Ballet Clássico e Dança moderna na categoria sênior, a de maior exigência no Festival Danza Firenzi, em Florença.

Para o corrente ano, Camila e a mãe Jacqueline preparam suas bailarinas para um importante curso de capacitação em dança

profissionalizante, que acontecerá em outubro, na cidade de Miami. Na certeza do caminho que trilha para o aprimoramento da arte da dança, Camila tem buscado certificar seu trabalho e excelência, alicerçando em bases sólidas de uma arte que requer conhecimento, competência e muita dedicação.