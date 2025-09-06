Caminhada Cívica da Escola Osvaldo Dornelles mantém viva a tradição e fortalece laços comunitários

Com uma proposta simples, mas dinâmica, o evento foi cuidadosamente planejado e executado pela equipe gestora, pedagógica, funcionários e alunos. O espírito de parceria e coletividade ficou evidente em cada detalhe, refletindo o poder transformador da escola não apenas na aprendizagem formal, mas também nas trocas emocionais e no fortalecimento do sentimento de orgulho.

A energia contagiante dos estudantes e o apoio dos pais marcaram o percurso pelo entorno da instituição. A presença da turma do Nível B do EMEI Ibirapuitã deu ainda mais cor e sorrisos ao momento, transformando a caminhada em um ato de celebração conjunta. Mais do que caminhar, foi um exercício de pertencimento e de reafirmação dos valores que unem a comunidade.

Para a escola, a Caminhada Cívica vai além de um simples trajeto pelas ruas. É um momento de formação cidadã, no qual os alunos vivenciam na prática valores como respeito, disciplina, união e patriotismo. O evento também fortalece a relação entre estudantes, professores e famílias, ampliando a função da escola como espaço de educação integral.

A participação de vizinhos, familiares e instituições locais reforçou o caráter coletivo da ação. A caminhada tornou-se um ato de pertencimento e identidade cultural, mostrando que a educação também se constrói fora da sala de aula, em cada gesto de solidariedade e incentivo.

Segundo a equipe gestora, os vizinhos são parceiros naturais da escola: acompanham o cotidiano, apoiam iniciativas, participam de festas e contribuem para o cuidado com o espaço coletivo. A proximidade diária os torna protagonistas de eventos como a Caminhada, fortalecendo o sentimento de comunidade e o compromisso com um futuro melhor.