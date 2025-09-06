Caminhada Cívica, em Alegrete, promove reflexão, civismo, cidadania e respeito à história do Brasil

A caminhada foi aberta com a participação das autoridades municipais, tendo à frente o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte, além de representantes de diversos setores da Prefeitura. A Câmara de Vereadores, os conselhos municipais e a APAE também marcaram presença, reforçando o caráter cívico e comunitário do evento.

Logo depois, as escolas de educação rural, conhecidas como Polos Educacionais que atendem alunos das localidades do interior, entraram com suas bandeiras e projetos, mostrando à comunidade a importância da educação no campo.

Em seguida, os pequenos estudantes das EMEIs encantaram o público com sua participação alegre e contagiante. As instituições de Educação Infantil cumprem papel essencial ao introduzir as crianças na caminhada do conhecimento, consolidando as bases para o aprendizado futuro.

Um dos momentos mais marcantes foi a participação dos alunos da rede municipal que, pela primeira vez na história de Alegrete, desfilaram vestindo uniformes fornecidos pela Prefeitura. A novidade foi recebida com entusiasmo pelas famílias e pela comunidade escolar, simbolizando o investimento e o compromisso da administração municipal com a educação pública.

Participação de entidades

A Caminhada Cívica contou ainda com a presença de diversas entidades que abrilhantaram a celebração: Grupo Esporte para Todos; Associação Alegretense dos Surdos; Inclusive; Escola Ballerina; Centro de Treinamento de Voleibol – Caverá; Associação de Mulheres Voluntárias de Alegrete; Ordem DeMolay; Projeto Formando Campeões; Equipe de Judô Tanemaki; Rotary Clube; Sociedade Esportiva Real; Organização Protetora dos Animais de Alegrete; e o Grupo Rolê de Bike.

O desfile cívico deste 6 de setembro ficará registrado como um marco na história de Alegrete, não apenas por ser o primeiro do gênero, mas também por simbolizar a valorização da educação e a integração da comunidade em torno das comemorações da Semana da Pátria.