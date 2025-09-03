Caminhada Cívica será em dois dias; confira a ordem dos desfiles

O ponto de partida simbólico foi a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, com a saída do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e conduzida por um grupo incluindo atletas PCD até a Praça Getúlio Vargas, onde oficialmente tiveram início as celebrações deste ano.

Mais do que uma programação protocolar, a Semana da Pátria representa para os alegretenses um momento de reflexão sobre valores como civismo, cidadania, união comunitária e respeito à história do Brasil. Escolas, instituições e entidades locais se preparam ao longo de semanas para este encontro, que mobiliza a cidade em torno do sentimento de pertencimento e valorização da cultura nacional.

Entre as atividades de destaque, estão as Caminhadas Cívicas, que reúnem autoridades, escolas, entidades sociais, culturais e esportivas, numa verdadeira demonstração de participação coletiva. Este ano, os desfiles serão realizados em dois dias consecutivos, com concentração marcada para às 13h30min.

Ordem do Desfile – Caminhada Cívica de Sábado (06/09)

Gabinete Executivo: Prefeito, Vice-prefeito, Secretários, PGM e Defesa Civil

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Conselho Municipal de Educação / Cepers

Escola Especial Paul Harris (Pernas Solidárias, CEAL)

Secretarias Municipais (Promoção Social, Administração, Meio Ambiente, Planejamento, Agricultura, Finanças, Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo / 10ª CRS)

Câmara Municipal de Alegrete

Escola de Educação Infantil Alda Crespo – 45 anos

Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano – 60 anos

Escola Estadual Santa Inês

Escola Municipal João Cadore (Polo do Angico)

Escola Municipal Silvestre Gonçalves (Rincão do 28)

Escola Municipal Costa Leite (Polo do Jacaquá)

Escola Municipal Murillo Nunes de Oliveira (Polo da Conceição)

Escola Estadual Barros Cassal

Escola Municipal Alfredo Soares Leãs (Polo Rincão de São Miguel)

Escola Estadual Arthur Hormain (Polo Pinheiros)

Escola Municipal João André Figueira (Polo Durasnal)

Escola Municipal Francisco Mafaldo (Polo Caverá)

Escola Municipal Constantino de Souza Nunes (Polo do Jacaraí)

Escola Municipal de Educação Infantil Sérgio Augusto Bello Pereira

Escola Municipal de Educação Infantil Palmira Palma de Oliveira

Escola Municipal de Educação Infantil Arnaldo da Costa Paz

Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Euclides Lisboa

Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda

Escola Municipal de Educação Infantil Tenente Salustiano Prates

Escola Municipal de Educação Infantil Mário Quintana

Escola Municipal de Educação Infantil Menino Deus

Grupo Esporte para Todos

Associação Alegretense dos Surdos

Inclusive

Escola Ballerina

Centro de Treinamento de Voleibol – Caverá

Associação Mulher Voluntárias de Alegrete

Ordem DeMolay

Projeto Formando Campeões

Equipe de Judô Tanemaki

Rotary Clube

Sociedade Esportiva Real

Organização Protetora dos Animais de Alegrete

Grupo Rolê de Bike

Ordem do Desfile – Caminhada Cívica de Domingo (07/09)

Gabinete Executivo: Prefeito, Vice-prefeito, Secretários e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Ajuda Maior aos Autistas (AMA) e Cepal

Colégio Estadual Emilio Zuñeda

Escola Municipal Saint Pastous de Freitas

Escola Estadual Eduardo Vargas

Escola Municipal Princesa Isabel

Escola Municipal Luiza de Freitas Valle Aranha

Escola Estadual Ecilda Alves Paim

Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete

Escola Municipal Fernando Ferrari

Escola Municipal Francisco Carlos

Escola Municipal José Antônio Vilaverde Moura

Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira

Escola Municipal Alcy Vargas Cheuiche

Escola Municipal Lions Clube

ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Escola Estadual Freitas Valle

Escola Municipal Waldemar Borges / Escola Estadual Waldemar Borges

Colégio Raymundo Carvalho – Urcamp Alegrete

Escola Municipal Marcelo de Freitas Faraco

Escola Municipal Honório Lemes

Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha

Escola Estadual Salgado Filho

Escola Estadual Gaspar Martins

Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro

Escola Estadual Marquês d’Alegrete

Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves

UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

A Caminhada Cívica é um dos pontos altos da Semana da Pátria em Alegrete, pois traduz o envolvimento de todos os setores da sociedade — poder público, escolas urbanas e rurais, instituições de ensino superior, entidades culturais, religiosas, esportivas e sociais. É um gesto coletivo que reafirma a importância de preservar tradições, reforçar o respeito aos símbolos nacionais e inspirar as novas gerações no exercício da cidadania.