Caminhada Cívica será em dois dias; confira a ordem dos desfiles

O ponto de partida simbólico foi a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, com a saída do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e conduzida por um grupo incluindo atletas PCD até a Praça Getúlio Vargas, onde oficialmente tiveram início as celebrações deste ano.
Mais do que uma programação protocolar, a Semana da Pátria representa para os alegretenses um momento de reflexão sobre valores como civismo, cidadania, união comunitária e respeito à história do Brasil. Escolas, instituições e entidades locais se preparam ao longo de semanas para este encontro, que mobiliza a cidade em torno do sentimento de pertencimento e valorização da cultura nacional.
Entre as atividades de destaque, estão as Caminhadas Cívicas, que reúnem autoridades, escolas, entidades sociais, culturais e esportivas, numa verdadeira demonstração de participação coletiva. Este ano, os desfiles serão realizados em dois dias consecutivos, com concentração marcada para às 13h30min.
Ordem do Desfile – Caminhada Cívica de Sábado (06/09)
Gabinete Executivo: Prefeito, Vice-prefeito, Secretários, PGM e Defesa Civil
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Conselho Municipal de Educação / Cepers
Escola Especial Paul Harris (Pernas Solidárias, CEAL)
Secretarias Municipais (Promoção Social, Administração, Meio Ambiente, Planejamento, Agricultura, Finanças, Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo / 10ª CRS)
Câmara Municipal de Alegrete
Escola de Educação Infantil Alda Crespo – 45 anos
Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano – 60 anos
Escola Estadual Santa Inês
Escola Municipal João Cadore (Polo do Angico)
Escola Municipal Silvestre Gonçalves (Rincão do 28)
Escola Municipal Costa Leite (Polo do Jacaquá)
Escola Municipal Murillo Nunes de Oliveira (Polo da Conceição)
Escola Estadual Barros Cassal
Escola Municipal Alfredo Soares Leãs (Polo Rincão de São Miguel)
Escola Estadual Arthur Hormain (Polo Pinheiros)
Escola Municipal João André Figueira (Polo Durasnal)
Escola Municipal Francisco Mafaldo (Polo Caverá)
Escola Municipal Constantino de Souza Nunes (Polo do Jacaraí)
Escola Municipal de Educação Infantil Sérgio Augusto Bello Pereira
Escola Municipal de Educação Infantil Palmira Palma de Oliveira
Escola Municipal de Educação Infantil Arnaldo da Costa Paz
Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Euclides Lisboa
Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda
Escola Municipal de Educação Infantil Tenente Salustiano Prates
Escola Municipal de Educação Infantil Mário Quintana
Escola Municipal de Educação Infantil Menino Deus
Grupo Esporte para Todos
Associação Alegretense dos Surdos
Inclusive
Escola Ballerina
Centro de Treinamento de Voleibol – Caverá
Associação Mulher Voluntárias de Alegrete
Ordem DeMolay
Projeto Formando Campeões
Equipe de Judô Tanemaki
Rotary Clube
Sociedade Esportiva Real
Organização Protetora dos Animais de Alegrete
Grupo Rolê de Bike
Ordem do Desfile – Caminhada Cívica de Domingo (07/09)
Gabinete Executivo: Prefeito, Vice-prefeito, Secretários e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Ajuda Maior aos Autistas (AMA) e Cepal
Colégio Estadual Emilio Zuñeda
Escola Municipal Saint Pastous de Freitas
Escola Estadual Eduardo Vargas
Escola Municipal Princesa Isabel
Escola Municipal Luiza de Freitas Valle Aranha
Escola Estadual Ecilda Alves Paim
Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete
Escola Municipal Fernando Ferrari
Escola Municipal Francisco Carlos
Escola Municipal José Antônio Vilaverde Moura
Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira
Escola Municipal Alcy Vargas Cheuiche
Escola Municipal Lions Clube
ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Escola Estadual Freitas Valle
Escola Municipal Waldemar Borges / Escola Estadual Waldemar Borges
Colégio Raymundo Carvalho – Urcamp Alegrete
Escola Municipal Marcelo de Freitas Faraco
Escola Municipal Honório Lemes
Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha
Escola Estadual Salgado Filho
Escola Estadual Gaspar Martins
Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro
Escola Estadual Marquês d’Alegrete
Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves
UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
A Caminhada Cívica é um dos pontos altos da Semana da Pátria em Alegrete, pois traduz o envolvimento de todos os setores da sociedade — poder público, escolas urbanas e rurais, instituições de ensino superior, entidades culturais, religiosas, esportivas e sociais. É um gesto coletivo que reafirma a importância de preservar tradições, reforçar o respeito aos símbolos nacionais e inspirar as novas gerações no exercício da cidadania.