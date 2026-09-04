Caminhada do Jovem Tradicionalista reúne juventude, entidades e reforça a força da tradição

A tradição gaúcha ganhou as ruas de Alegrete na tarde desta sexta-feira (4), com a realização da Caminhada do Jovem Tradicionalista, atividade que integra a programação oficial dos Festejos Farroupilhas 2026 no município.

A caminhada ocorreu após o Seminário do Dia do Jovem Tradicionalista, realizado no Grupo Nativista Ibirapuitã, reunindo jovens, prendas, peões e representantes do movimento tradicionalista.

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A programação teve entre seus destaques a presença da 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, Luiza Berger Von Ende, representante do DTG Noel Guarany, de Santa Maria, da 13ª Região Tradicionalista. Luiza conquistou a faixa estadual na 55ª Ciranda Cultural de Prendas, realizada em maio, em Erechim, e passou a representar as prendas adultas do tradicionalismo gaúcho na gestão 2026/2027.

Também participou da programação a 1ª Prenda Adulta da 4ª Região Tradicionalista, Érica Pedroso da Silva, do Grupo Nativista Ibirapuitã. Érica foi escolhida na nova gestão regional durante o concurso realizado em junho e passou a representar a 4ª RT, que reúne os municípios de Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí e Uruguaiana.

Da formação à caminhada

A atividade desta sexta-feira foi planejada como um momento de integração e valorização do protagonismo dos jovens dentro do tradicionalismo. O Seminário antecedeu a caminhada e trouxe a presença da principal representante feminina do tradicionalismo gaúcho.

Na sequência, os participantes deixaram o Grupo Nativista Ibirapuitã para realizar a caminhada pelas ruas de Alegrete. O percurso teve como destino a Paróquia Santa Tereza, onde estava prevista uma bênção aos participantes.

A presença do coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, também marcou a programação. Trindade vem conduzindo, junto às entidades tradicionalistas, a organização dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, cuja programação foi construída a partir de reuniões com representantes de CTGs, piquetes e demais segmentos do movimento tradicionalista.