Caminhada encerra programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio

A Prefeitura de Alegrete convida toda a comunidade e parceiros que também promoveram ações de Valorização da Vida, para uma caminhada em alusão a data. A ação partirá do Monumento ao Expedicionário na Praça Getúlio Vargas, às 10h30, e irá até o acesso à ponte Borges de Medeiros. Lá serão plantadas flores e nas guardas da ponte serão amarrados laços amarelos, bem como será colocada uma faixa com os telefones dos serviços de saúde e emergência.

“Agradecemos a cada pessoa que por estar no momento certo e no lugar certo, conseguiu que uma pessoa em sofrimento desistisse de atentar contra a própria vida. Também agradecemos a todas as equipes, da saúde mental, da Polícia Civil, Bombeiros, SAMU, SAMU Mental, UPA, Santa Casa e CVV que têm feito do cuidado à vida a sua missão”, destacou a coordenadora do Sistema de Saúde Mental, Nádia Mileto.