Caminhão arrebenta fio de alta tensão sobre carro durante a madrugada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um incidente na madrugada, deste dia 3, em rua da Cidade Alta, fez com uma família ficasse numa espécie de plantão até a solução do problema. Um caminhão arrebentou um fio tencionado que caiu em cima de um veículo que estava estacionado na via pública.

Um vizinho da família ouviu um barulho e verificou o que havia acontecido e avisou os donos do veículo. Maria Bernardes, mãe do dono do carro, conta que ficaram acordados acompanhando primeiro o trabalho dos Bombeiros e depois, já quando era dia, de uma equipe da RGE até a retirada dos fios sobre o veículo.

Os fios devem estar, conforme a Guarda Municipal de Alegrete, na altura mínima de 4m 70cm.