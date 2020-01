Caminhão atola em rua no Sepé Tiaraju e caminhoneta derrapa em estrada do interior

Com as últimas chuvas, ruas de terra em bairros, da cidade ficaram bem avariadas. A rua Fernando Ribeiro Charão no bairro Sepé Tiaraju esta em péssimas condições. Na manhã do dia 16 , um caminhão atolou.

Os moradores reclamam que há tempos solicitam a manutenção desta e de outras ruas do Bairro e não são atendidos. – Neste atoleiro não dá para passar nenhum tipo de veículo e nem pé , reclamou uma dona de casa.

O trabalho de manutenção de ruas e estradas é feito pela Secretaria de Infraestrutura que começou a fazer reparos depois que abriu o orçamento do Município em 2020 no último dia 10 de janeiro.

No Mariano Pinto, com a chuva, os carros derrapam como aconteceu com esta caminhoneta.

A demanda é grande é o secretário Jetter de Souza informa que também aguardam o tempo melhorar para poder dar atenção aos locais mais críticos. A manutenção consiste na colocação de cascalho, tanto em ruas como em estradas do interior de Alegrete.