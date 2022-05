Caminhão avança preferencial e bate em carro no Centro

Share on Email

Conforme informações da Guarda Municipal, o motorista de um Renault trafegava na rua General Sampaio em direção à Santa Casa. No cruzamento com a rua General Arruda, o motorista de um caminhão baú que seguia sentido centro/bairro – avançou a preferencial e chocou-se no carro.

O condutor do Renault, disse ao PAT que o caminhão estava parado e, no momento em que ele se aproximou o motorista seguiu e, mesmo tentando, não conseguiu evitar o acidente.

Já o homem que dirigia o caminhão ressaltou que não visualizou o veículo, ele acredita que ficou no ponto cego.

A guarda Municipal atendeu a ocorrência. Não houve feridos, porém, ambos veículos tiveram avarias.