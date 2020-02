Caminhão bate em poste e deixa consumidores sem de energia e internet

No final da tarde de ontem(4), um caminhão bateu em um do poste de energia e arrancou os cabos de alta tensão no cruzamento da General Sampaio com General Vitorino. Em razão da falta de energia o pop da Interneith foi afetado e parte dos nossos clientes ficaram sem acesso a internet. Desde então, uma equipe está trabalhando para solucionar essa questão através de um gerador. De acordo com a empresa, a cada duas horas é necessário o abastecimento do gerador. Ainda não há previsão para que o problema seja sanado, pois houve o rompimento foi na mufla e alguns cabos precisam ser substituídos.

A empresa pede a compreensão dos clientes e está engajada para atender a todos os clientes que ficaram sem internet em razão deste problema. O link que transmite o sinal para Zona Leste, interior, bairro Boa vista e outras localidades fica no prédio afetado com a falta de energia.