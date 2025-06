Caminhão carregado de areia tomba na RSC-377 em Alegrete

O acidente ocorreu por volta das 13h45 e não deixou feridos.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo envolvido é um Mercedes-Benz 1723, conduzido por um homem residente em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo relato do motorista, ele trafegava no sentido Manoel Viana–Alegrete quando o cabo do acelerador teria rompido. O condutor tentou parar no acostamento, mas, durante a manobra, a direção travou. O veículo tombou na margem direita da rodovia.

Parte da carga de areia se espalhou fora da pista. O trânsito não precisou ser interrompido e seguiu fluindo normalmente.

A principal causa do acidente apontada pela Brigada Militar foi falha mecânica. A remoção do caminhão e da carga foi providenciada no local.