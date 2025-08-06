Caminhão corta preferencial e causa acidente com S10 na Avenida das Pedreiras

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (6) no cruzamento da Avenida Brás Faraco com a Avenida das Pedreiras, em Alegrete.

6 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

A colisão envolveu um caminhão baú e uma caminhonete Chevrolet S10.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do caminhão trafegava pela Avenida Brás Faraco e tentou acessar o bairro ao atravessar a Avenida das Pedreiras. Durante a manobra, ele avançou a via preferencial e cortou a frente da S10, que seguia em direção ao centro da cidade.

Com o impacto, a caminhonete ficou imobilizada e sem condições de continuar trafegando. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência, orientando o trânsito e registrando os dados do acidente.

