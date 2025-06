Share on Email

O acidente bloqueou parcialmente a rodovia, tendo sido necessário controle do trânsito por parte da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O motorista, que seguia no sentido Capão do Cipó-Santiago, relatou à PRE que uma das rodas do caminhão travou, momento em que saiu da pista e ao tentar retornar acabou perdendo o controle da direção e tombando.

O motorista não se feriu e realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Fonte Rafael Nemitz