Caminhão de bombeiros cai em buraco na via em Sapiranga

Um caminhão do Corpo de Bombeiros caiu em um buraco na rua em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã deste domingo (10).

De acordo com a Guarda Municipal, o buraco foi aberto por uma equipe da Corsan, que realizou o conserto de um cano na tarde de sábado (9). Ao finalizar o serviço, a equipe tapou o buraco com terra, mas, devido à quantidade de água no local, a via acabou cedendo com o peso do veículo.

A Corsan foi procurada, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão não foi danificado.​ O veículo estava passando por uma conferência diária, quando agentes circulam pela cidade para conferir motor e outros detalhes técnicos do caminhão.

Os bombeiros afirmaram que este é o único caminhão em condições de uso na cidade.

