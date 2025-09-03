Caminhão de coleta cai em vala de rua da Vera Cruz e empresa responsável o recoloca na rota

No início do turno de recolhimento de resíduos sólidos, quando ainda nem havia clareado o dia, da terça-feira (2) ,na rota que passou pelo bairro Vera Cruz, em Alegrete, um caminhão da coleta acabou caindo em vala de uma rua do bairro.

A empresa que faz este trabalho é ANSUS, terceirizada pela Prefeitura, é a informação da Secretaria de Meio Ambiente, que administra esta atividade, é que a própria empresa recolou o caminhão na via e o trabalho de recolhimento de resíduos foi retomado normalmente.

Neste caso não se sabe se foi uma manobra que o caminhão acabou saindo da rua ou outro problema. A manutenção de ruas da área urbana de Alegrete é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município. O secretário Antônio Carlos Gomes explica que as ruas que tem intervenção da Corsan é de responsabilidade da Companhia deixar a rua como estava. Se tinha asfalto ela dever repor, se tem calçamento a mesma coisa, assim como se a Corsan retirar qualquer material como cascalho deve recolar nas vias para evitar qualquer transtorno.