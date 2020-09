Caminhão derruba dois postes de energia e fios ficam em cima de ônibus

Compartilhe









No início da tarde deste sábado(12), um caminhão com um pulverizador derrubou dois postes de energia elétrica na Avenida Tiaraju, perto da entrada do bairro Doutor Romário. Com a queda, os fios ficaram em cima do ônibus do transporte coletivo da empresa Expresso Fronteira D’Oeste, linha Favila/Terminal.

Imediatamente, o motorista parou o veículo e acionou os Bombeiros e a Guarda Municipal. A responsável pela empresa Ana Vezzaro, também foi comunicada e foi ao local verificar a situação dos passageiros.

De acordo com o sargento Robson, dos Bombeiros, havia apenas os fios de telefonia presos ao retrovisor do ônibus. Os fios de energia elétrica estavam afastados. Mesmo assim, para a retirada dos fios foram utilizadas luvas e vara de manobra isolada. Já os fios de energia que estavam caídos em via pública, não estavam energizados, de acordo com o sargento. Na queda dos postes, também, ocorreu o desligamento de um fusível. Toda a região está sem energia elétrica e, ainda, não há previsão do retorno.

Segundo o sargento Robson, a atitude do motorista do ônibus foi a correta. Pois na dúvida do que está sob o transporte coletivo e se está ou não energizado, ficar dentro do veículo mantém o isolamento devido aos pneus.

Uma equipe da Guarda Municipal, diante do conhecimento de que o estrago teria ocorrido em razão de um caminhão transportando uma máquina localizou o referido veículo algumas quadras à frente. O tio do motorista disse, aos guardas municipais, que saíram do local pelo receio da população.

O caminhão e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Polícia devido aos danos causados e pela fuga do local do acidente.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Robson e soldados Neto e Guedes. Já as duas equipes da Guarda Municipal, uma que interrompeu o trânsito e a outra que interceptou o caminhão, estavam compostas pelos guardas municipais: Ricardo, Flavio, Itamar, Luiz Fermiano e Luciano.