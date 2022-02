Caminhão frigorífico fica preso em ponte na rua Presidente Roosevelt

Share on Email

Um caminhão, baú, frigorífico ficou preso na ponte de ferro que está localizada na rua Presidente Roosevelt, centro, em Alegrete.

A altura estabelecida no local é de 3m. De acordo com os guardas municipais, a equipe foi acionada por volta das 9h. Inicialmente, o condutor esvaziou os pneus na tentativa de baixar o veículo e fazer a remoção e, até o momento em que a reportagem ficou no local, o veículo permanecia “preso”.

Na sequência, uma retroescavadeira esteve no local e tentou levantar a ponte e/ou puxar o caminhão, porém, sem sucesso. Neste momento, a informação dos guardas municipais, é de que o proprietário dos guinchos Tronco está avaliando a situação. O caminhão permanece “entalado”, sem previsão de retirada.

Também foi informado ao PAT que o motorista será autuado por trafegar em um veículo com altura superior à permitida para a passagem.