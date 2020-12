Caminhão tomba na BR 290 em Alegrete

Na tarde desta sexta-feira(4), por volta das 16h um caminhão tombou na BR 290 em Alegrete.

O motorista trafegava de Santana do Livramento com destino a Ijuí. No KM 581, um dos pneus teria travado o que provocou o tombamento do veículo à margem direita da pista, segundo a PRF. O condutor não se feriu.

Segundo os policiais rodoviários, um guincho foi acionado para a remoção do caminhão que está com uma carga de carcaça de pneus. O acidente que aconteceu nesta tarde, foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal de Alegrete. O veículo ficou com avarias.