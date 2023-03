Caminhão tomba na ERS 566 e deixa motorista ferido

Share on Email

Um caminhão Mercedes Benz tombou às margens da ERS 566 no interior da Alegrete.

De acordo com informações, na noite de sábado(11), por volta das 22h30, no KM 28, ocorreu um acidente de trânsito com lesões.

Um caminhão trator modelo Mercedes Benz saiu da pista depois do condutor, que sofreu lesões leves, ter perdido controle do veículo. O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Alegrete.

Segundo o relato do motorista, ele perdeu o controle do veículo após desviar de um animal na pista.

A guarnição realizou buscas, contudo, o animal não foi localizado pela guarnição. O veículo foi retirado da lateral da rodovia e restituído ao proprietário