Caminhoneiro alegretense está desaparecido; família está desesperada

Na tarde desta quarta-feira(2), o PAT falou com a irmã de André Martins, de 40 anos. O caminhoneiro saiu de Rosário do Sul na noite de ontem(1°), por volta das 23h. Cerca de 28 Km, depois, o rastreador do caminhão parou de marcar e ele desapareceu. Até o momento, a família não conseguiu contato com o alegretense e o celular está desligado.

O caminhão baú estava vazio, de acordo com a irmã Andreia Simone. O veículo tem placas, ITM 3836 da empresa Faro.

A família está desesperada e pede que as pessoas compartilhem e, se alguém, souber notícias ou qualquer informação entre em contato pelos telefones: 999163518 (Andreia – irmã), 996130720 ( pai), 999044338 (esposa).

A esposa e o pai de André foram a Rosário do Sul e a polícia já foi notificada.

A foto abaixo é de arquivo de um veículo da empresa.