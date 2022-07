Caminhoneiro alegretense relata como está a situação em meio à nevasca na Cordilheira dos Andes

Caminhoneiro alegretense relata a situação com a nevasca na cordilheira entre Chile-Argentina.

Luciano Franco falou com o PAT e descreveu como tudo aconteceu desde o sábado(9), quando, segundo ele, estava tudo normal.

“Fomos liberados da aduana de Uspallata, sábado por 9h, e o tempo estava bom. Por volta das 13h começou o vento, isso a uns 50 km da saída e o frio intenso que a pista começou a congelar. Até que, por volta das 17h, tudo parou, os caminhões já não tinham mais como prosseguir. A neve tornou-se constante e ficamos, todos dentro dos veículos. Na noite de sábado, ninguém se alimentou, não tinha como sair do caminhão e, no domingo ao meio-dia, foi muito complicado, pois estava muito frio, a temperatura negativa chegou a -18°C”- comentou.

Luciano, ressaltou que à noite, no domingo, foram resgatados pelo Exército Argentino e estão em um abrigo que dispõe de cama, banho e café, entretanto, a alimentação para almoço e janta é por conta deles. “Somos em cinco alegretenses aqui, quatro que trabalham na mesma empresa, eu e meus colegas. Transportamos pisos/cerâmicas.

Os caminhões estão na localidade Soberania e Las Cuevas. Questionado se já havia passado por algo semelhante, Luciano disse que, em 17 anos de estrada, essa foi a primeira vez que foi surpreendido pela nevasca, desta forma. Ele cita que há pouco tempo realiza essa rota do Mercosul, contudo, não sentiu medo, apenas está apreensivo pelos colegas e também pelos materiais de trabalho. Até o momento, não há uma previsão de quando vão sair do abrigo, já que a previsão é de neve durante toda semana.

O destino de Luciano e dos colegas é Santiago/Chile. Com a família, em Alegrete, a comunicação se torna mais tranquila em razão da tecnologia e isso quer dizer principalmente o whatsApp.

Os alegretenses estavam preparados para o frio, mesmo assim, destacam que é muito intenso.

Nota do Itamaraty:

“O Ministério das Relações Exteriores tem conhecimento da situação dos brasileiros retidos na região do passo fronteiriço de Paso de Los libertadores, entre a Argentina e o Chile, em razão de nevascas e, por meio de Consulado-Geral do Brasil em Santiago, mantém contato com as autoridades locais com vistas a monitorar as condições em que se encontram esses nacionais e a prestar-lhes a assistência possível, em conformidade com a legislação local e os tratados internacionais vigentes.

Com respeito à situação dos caminhoneiros retidos, todos se encontram alojados em abrigos mantidos pelo governo chileno. Os passageiros do ônibus de turismo retido, por sua vez, receberam alimentos e foram, igualmente, alojados em abrigos. Estima-se que o trecho chileno da travessia esteja totalmente liberado na próxima quarta-feira, mas há previsão de novas nevascas a partir do dia 14.