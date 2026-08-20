Caminhoneiro de Alegrete deixa o Chile após mais de um mês retido pela neve na Cordilheira dos Andes

Depois de mais de um mês enfrentando as condições extremas do inverno na Cordilheira dos Andes, o caminhoneiro alegretense Adão Lima dos Santos Junior finalmente iniciou a viagem de retorno ao Brasil.

Ele estava no Chile desde 14 de julho, transportando uma carga de vinho com destino ao Rio de Janeiro, quando o principal corredor terrestre entre Chile e Argentina foi fechado devido às intensas nevascas que atingiram a região.

O período de espera coincidiu com um dos mais severos episódios registrados nos últimos anos na passagem internacional. O Paso Los Libertadores, que integra o Sistema Cristo Redentor e liga a região de Los Andes, no Chile, a Mendoza, na Argentina, permaneceu fechado por 36 dias, em uma interrupção considerada histórica.

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Durante o período, a alta montanha registrou um extraordinário acúmulo de neve. Autoridades chilenas chegaram a registrar aproximadamente 6,6 metros de neve no complexo fronteiriço, enquanto os trabalhos de limpeza e avaliação das condições de segurança avançavam lentamente.

Caminhoneiros ficaram semanas à espera

A situação afetou diretamente o transporte internacional de cargas entre os dois países. Em diferentes momentos do fechamento, mais de 1.500 caminhões chegaram a ficar retidos em território argentino, aguardando uma oportunidade segura para atravessar a cordilheira.

O fechamento também provocou preocupação entre transportadores e setores ligados ao comércio exterior, diante do impacto nos custos logísticos e no fluxo de mercadorias.

Para quem vive na estrada, porém, os números representam uma realidade muito mais concreta: dias de espera, incerteza sobre quando seria possível seguir viagem e a necessidade de permanecer longe de casa.

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Adão registrou a experiência e enviou imagens ao Portal Alegrete Tudo, mostrando o cenário enfrentado durante o período em que permaneceu na região.

Uma espera provocada pela força da natureza

O fechamento foi determinado em 14 de julho diante da previsão de novas condições adversas na alta montanha. Nos dias seguintes, sucessivos sistemas frontais provocaram novas precipitações de neve e dificultaram as operações de limpeza e liberação da estrada.

Em determinado momento, as autoridades chilenas informaram que a neve acumulada no setor do complexo Los Libertadores havia ultrapassado cinco metros — volume considerado excepcional para a região.

Além da neve, os ventos fortes e a possibilidade de novas instabilidades aumentavam os riscos para motoristas e equipes que trabalhavam na liberação da rota. Em agosto, foram registrados relatos de ventos de até 180 km/h na região.

Retorno começou de forma gradual

A tão esperada reabertura ocorreu de forma controlada. A partir de 18 de agosto, o trânsito foi retomado inicialmente apenas para caminhões, com prioridade para veículos de carga que já aguardavam o cruzamento.

Entre os dias 18 e 20 de agosto, os caminhões puderam seguir da Argentina em direção ao Chile, dentro de uma janela determinada pelas autoridades. Na sequência, o fluxo seria invertido para permitir a passagem dos veículos que estavam no Chile em direção à Argentina.

É nesse cenário que Adão Lima dos Santos Junior aparece como personagem de uma história que reúne estrada, trabalho e resistência. Depois de semanas praticamente paradas pela força da natureza, a viagem finalmente pode continuar.

De Alegrete para o mundo — e de volta para casa, depois de enfrentar um dos invernos mais rigorosos já registrados no principal corredor entre Chile e Argentina.