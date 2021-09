Caminhoneiros continuam mobilizados em Alegrete e conclamam a população a apoiá-los

Share on Email

Conforme informações repassadas por Rodrigo Han, não há bloqueio na rodovia, entretanto, eles convocam a população para se unirem à paralisação.

“Estamos aqui, os caminhoneiros e o agronegócio que entendem a importância desse movimento que não tem posição política, mas é a favor do Brasil, em prol de todos. Por esse motivo, convido o povo que foi às ruas no dia 7 de setembro para se integrar ao nosso grupo, aqui, em Alegrete”- pontua.

As paralisações em rodovias pelo país caíram para cinco estados nesta quinta-feira (9), segundo o Ministério da Infraestrutura.

Os protestos começaram na manhã de quarta-feira. Não há apoio formal de entidades da categoria, e os motoristas mobilizados são alinhados politicamente ao governo ou ligados ao agronegócio.

Os dez dias de greve da categoria realizados em 2018, durante o governo de Michel Temer, causaram desabastecimento no Brasil, com longas filas para encher o tanque e falta temporária de produtos nas gôndolas.

Mas os efeitos do movimento na economia foram bem além dos dez dias de paralisação. A greve derrubou o resultado da produção industrial em maio de 2018, afetou a inflação e reduziu a capacidade de crescimento da economia naquele ano.

Na época, a manifestação foi motivada pela política de repasse da flutuação nas cotações do petróleo no mercado internacional aos preços dos combustíveis. Quando o movimento começou, a gasolina havia sido reajustada 12 vezes e o diesel, dez, apenas naquele mês.

Desta vez, porém, a mobilização é também um gesto de apoio ao chefe do Executivo, após os atos de 7 de Setembro. Entre os pedidos, os caminhoneiros pedem o voto impresso e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.