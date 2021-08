Caminhoneiros de Alegrete convocam para paralisação em setembro

Representantes dos caminhoneiros de Alegrete estão organizando uma manifestação marcada para o dia 7 de setembro. Já para o dia 8 está marcada a paralisação de caminhoneiros, a partir das 8h.

Eles pretendem se reunir próximo à entrada da Cooperativa CAAL na Br 290. O objetivo é, de forma pacífica, convidar companheiros que estejam passando pela rodovia que parem em apoio à manifestação. O grupo vai ficar às margens da estrada.

O objetivo é mostrar às pessoas a importância de se lutar pelo voto impresso e pelo impeachment dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Os organizadores do Grupo Elite Alegretense, de acordo com Rodrigo Hann dizem que são a favor do Brasil e esperam que mais pessoas juntem-se ao grupo. Se possível que vistam verde e amarelo e levem bandeiras do Brasil.

Essas manifestações estão sendo organizadas em vários locais do país por pessoas a favor do governo Jair Bolssonaro no Dia da Independência do Brasil – dia 7 de setembro como aqui em Alegrete.

Em 2018, uma greve nacional de caminheiros parou o país. Eles reivindicavam preços mais baixos ao óleo diesel redução de impostos. Atualmente o preço dos combustíveis está elevado, com a gasolina beirando os 7 reais o litro e o do óleo diesel a 3.97 em média .