Caminhoneta capota e cadeirinha salva bebê de 1 ano

Uma criança de 1 ano sobreviveu a um grave acidente, sem sofrer nenhum arranhão, na ERS 377, em Alegrete.

De acordo com os policiais, a caminhoneta onde a criança estava capotou no KM 401, porém, como ela estava presa à cadeirinha, não sofreu nenhum ferimento. Embora a cadeirinha tenha sido deslocada para fora do veículo e o menor ficou, prensado, entre o veículo e barranco. O irmão de três anos e a mãe tiveram ferimentos leves.

A mulher que dirigia a Toyota SW4 disse aos policiais que trafegava sentido Santa Maria/Alegrete, pela RSC 377. No KM 401, perdeu o controle do veículo, em uma curva, invadiu a pista contrária e capotou à margem esquerda da via- sentido Alegrete.

O Samu foi acionado e encaminhou a mãe e as crianças de 3 e 1 ano até a UPA.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência, na noite de quarta-feira(9), com o apoio do policiamento ostensivo da Brigada Militar. O veículo teve avarias de grande monta.