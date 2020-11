Caminhoneta pega fogo, mobiliza Bombeiros e fica com dianteira destruída na Cidade Alta

No final da manhã desta terça-feira(17), uma caminhonete Belina Del Rey pegou fogo, na rua Brigadeiro de Olivério, Cidade Alta.

De acordo com os Bombeiros, foi usado líquido gerador de espuma, pois no local, havia vazamento de combustível. O condutor trafegava na rua Brigadeiro de Olivério, Cidade alta, quando percebeu a fumaça.

Como estava com o com muitas viandas, pois o proprietário estava realizando entrega para os clientes, ele teve ajuda dos guardas municipais que também chegaram no local para retirada de todas, o que não provocou prejuízo aos clientes. Porém, a caminhonete teve perda parcial.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Ramos e soldados Nascimento e Neto. Soldado Martins na sala de operações. Não houve feridos.

