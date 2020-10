Caminhoneta provoca grave acidente e motorista foge sem prestar socorro

Compartilhe















Um motorista provocou um grave acidente e fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o condutor de um Peugeot, ele trafegava próximo à entrada dos Boiões, depois da ponte da Estrada do Caverá, VRS 806, quando foi surpreendido por uma caminhonete de cor escura que invadiu a pista contrária e iria colidir frontalmente em seu veículo. Na tentativa de evitar o acidente, o motorista fez uma manobra brusca e perdeu o controle da direção do carro. Ele saiu da pista e capotou.

O grave acidente o deixou com uma fratura na clavícula, além de um corte na cabeça. O Peugeot teve perda total.

O motorista que trafegava no sentido oposto e provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima que foi socorrida pelo Samu.

O proprietário do Peugeot pede a colaboração das pessoas para informações relacionadas à uma caminhonete de cor escura que trafegava na estrada do Caverá na noite do último dia 15 por volta das 20h.

Ele salienta que muitas vezes as pessoas sabem quem são os moradores ou condutores que trafegam naquela região, embora tudo tenha sido muito rápido, conseguiu perceber que o veículo era uma caminhonete.

Informações podem ser repassadas à Polícia Civil onde há ocorrência sobre o acidente.