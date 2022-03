Caminhonete carregada com ovelhas e porcos foi abordada por suspeita de abigeato

Share on Email

Na noite de sexta-feira(18), policiais militares da Patrulha Rural de Alegrete, se depararam com uma caminhonete transportando sete suínos e quatro ovinos.

Os animais estavam em um reboque atrelado ao veículo. A ocorrência, uma suspeita de crime de abigeato, foi parar na Delegacia de Polícia de Alegrete, pois o homem de 61 anos, não tinha a GTA – Guia de Transporte Animal.

Segundo os policiais, durante o patrulhamento ostensivo no interior do Município foi realizada a abordagem da caminhonete que trafegava no km 400, da ERS 377, em Alegrete.

Os animais estavam vivos e foram levados à delegacia de Polícia com o condutor e o suposto proprietário que, depois de falar com os policiais, ficou como fiel depositário dos animais. Ele alegou que não sabia a necessidade da guia para transportar os suínos e ovinos.

Eles foram ouvidos e liberados.